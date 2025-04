Attention dans vos déplacements à lyon dès mardi 22 avril, la ligne T1 du réseau TCL ne circulera pas normalement.

En cause, d’importants travaux à réaliser pour le prolongement du tram T6 et la création des futures lignes T9 et T10.

La perturbation est prévue jusqu’au 27 mai.

La ligne T1 circulera uniquement entre les stations Halle Tony Garnier et INSA – Einstein, ce qui signifie que les stations IUT Feyssine, Croix-Luizet, ENS Lyon et Debourg ne seront plus desservies.

R.H