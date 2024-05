Lyon retrouve sa statue de Louis XIV place Bellecour !

Le 22 mai, les Lyonnaises et les Lyonnais ont célébré avec enthousiasme la réinstallation de la statue équestre de Louis XIV sur la place Bellecour. Après avoir retrouvé son emplacement historique le 30 avril dernier, la statue a été officiellement rendue à la population lors d'une cérémonie ouverte à tous. Ce monument emblématique trône de nouveau fièrement au cœur de la place Bellecour.

Grégory Doucet, maire de Lyon, et Bruno Bernard, président de la Métropole, ont exprimé leur gratitude envers les artisans chargés de la restauration. "C'était urgent d'intervenir sur la statue car elle menaçait de s'effondrer," a rappelé Didier Repellin, architecte en chef des monuments historiques et responsable du projet. Le chantier, d'un coût de 1,45 million d'euros, a représenté un défi technique majeur, visant à préserver l'intégrité de cette œuvre historique. Cette restauration est un "devoir de mémoire" et un "engagement envers le patrimoine". Elle s'inscrit dans la continuité culturelle et historique de Lyon, symbolisant un lien précieux entre les générations. La place Bellecour, lieu emblématique de Lyon, est le théâtre de nombreuses rencontres et événements. Le retour de la statue marque un moment fort pour les habitants, redonnant vie à un symbole cher à tous.

Tout le weekend, une exposition sera visible à l'intérieur des palissades entourant encore la statue, avant leur disparition lundi, laissant Louis XIV et son cheval retrouver pleinement l'agitation de la place Bellecour, sous les yeux émerveillés des Lyonnaises et Lyonnais.

Un lyonnais interrogé dans la rue nous donne son ressentie :

C.B