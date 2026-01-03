play_arrow

Webradios

Monaco – OL (1-3) : l’OL attaque 2026 pied au plancher

AS Monaco - OL, 17e journée de Ligue 1 : (1-1). Buts : Coulibaly (45e+4) pour Monaco. Sulc (38e, 57e), Abner (79e) pour Lyon.

L’Olympique Lyonnais débute parfaitement son année 2026. En déplacement sur la pelouse de l’AS Monaco, les Gones se sont imposés avec autorité ce samedi après-midi (3-1), lors du choc de la 17e journée de Ligue 1.

Dans un match haché et longtemps tendu, les hommes de Paulo Fonseca ont fait la différence grâce à un doublé de Pavel Šulc, aligné en pointe. Réalistes et solides, les Lyonnais ont ensuite profité de l’expulsion de Mamadou Coulibaly pour gérer leur avance, avant de voir Abner Vinícius sceller définitivement la victoire en fin de rencontre.

Maîtrisé collectivement, ce succès permet à l’OL d’enchaîner un deuxième succès consécutif en championnat et de poursuivre sa remontée au classement. Lyon n’est désormais plus qu’à deux points du podium (en attendant les matchs de Lille contre Rennes et de Marseille devant Nantes), confirmant sa dynamique positive à l’issue de la phase aller.

Une reprise idéale avant d’aborder la suite de la saison avec ambition.

