Cette opération a été annoncée aujourd'hui. Du 12 au 18 août 2024, des travaux auront lieu et le périphérique sera inaccessible au niveau de la porte de Gerland et de la porte des Essarts. Pour le trafic venant du nord, la déviation se fera par l'A43 et la rocade Est, tandis que pour le trafic venant du sud, aucune information n'est fournie. Le but de ces travaux est de créer un passage sous le périphérique afin de permettre le passage du T10 au niveau de la zone industrielle de Sampaix.

K.M