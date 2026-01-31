OL – Lille : une série à prolonger dans un match qui compte double

Olympique Lyonnais - Lille LOSC, 20e journée de Ligue 1. Dimanche 15 heures. En intégralité sur Tonic Radio.

L’Olympique Lyonnais (4e) reçoit Lille (5e) ce dimanche après-midi au Groupama Stadium avec l’objectif de prolonger une dynamique très positive. Toutes compétitions confondues, l’OL reste sur neuf victoires consécutives, une série qui lui a permis de se replacer solidement dans la course à la prochaine Ligue des Champions et de s'affirmer comme un candidat crédible à la victoire finale en Ligue Europa et/ou en Coupe de France.

Cette période favorable se traduit aussi dans les chiffres. Lyon a déjà atteint la barre des 20 victoires cette saison après 29 matchs, une performance que le club n’avait plus réalisée aussi rapidement depuis 2006-2007. À l’échelle européenne, l’OL affiche également l’une des séries en cours les plus longues parmi les clubs des cinq grands championnats, avec neuf succès consécutifs toutes compétitions confondues.

Sur le banc, Paulo Fonseca affiche des statistiques solides depuis son arrivée. Avec 31 victoires en 48 matchs officiels, il présente le meilleur pourcentage de victoires de l’histoire du club (64,6 %), devant Gérard Houllier, un indicateur qui illustre la régularité actuelle de l’OL sur la durée .

Je suis ravi qu’on se soit qualifiés directement pour les phases finales de la UEFA Europa League et super fier de tout le groupe! On va continuer à travailler pour rester sur cette voie. Merci à tous les fans pour votre soutien incroyable. ⚽️🔴🔵💪🏼 pic.twitter.com/PmbZhmlbkB — Paulo Fonseca (@PFonsecaCoach) January 30, 2026

Face aux Lyonnais, Lille se présente comme un concurrent direct. Cinquième de Ligue 1, le LOSC compte quatre points de retard sur l’OL. Les Nordistes arrivent à Décines après avoir mis fin jeudi à une série de cinq défaites toutes compétitions confondues grâce à un succès en Ligue Europa face à Fribourg (1-0). En championnat, leur parcours reste toutefois marqué par une certaine irrégularité.

La rencontre sera aussi très attendue pour la quatrième apparition d’Endrick sous le maillot lyonnais. L’attaquant brésilien a réussi des débuts efficaces avec quatre buts et une passe décisive lors de ses trois premiers matchs. Son apport offensif immédiat a contribué à la série en cours, et il sera de nouveau observé face à une défense lilloise souvent sollicitée ces dernières semaines.

Sur le banc adverse, Bruno Génésio retrouvera son ancien club. Face à Paulo Fonseca, l’entraîneur de Lille n’a encore jamais gagné, avec un bilan de huit confrontations pour quatre nuls et quatre défaites, une statistique qui ajoute un enjeu supplémentaire à cette affiche.

Dans un Groupama Stadium annoncé bien rempli, l’OL tentera de confirmer sa dynamique et de prendre un avantage direct sur un rival engagé dans la même lutte européenne.