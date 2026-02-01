OL – LOSC (1-0) : l’OL frappe fort au classement

Olympique Lyonnais - Lille LOSC, 20e journée de Ligue 1 : 1-0 (1-0). But : Nartey (37e).

Et de dix victoires d'affilée toutes compétitions confondues ! L’Olympique Lyonnais a confirmé sa dynamique en s’imposant 1-0 face à Lille ce dimanche au Groupama Stadium, lors de la 20e journée de Ligue 1. Un succès minimaliste mais précieux, qui permet à l’OL de réaliser une opération majeure au classement.

La rencontre a été globalement dominée par Lille dans le jeu, mais Lyon a fait parler son efficacité et sa solidité défensive. Le seul but du match a été inscrit juste avant la pause par Noah Nartey, auteur de son premier but sous le maillot lyonnais après un formidable rush de Ruben Kluivert. Un but décisif, sur l’unique tir cadré de l’OL dans cette rencontre.

Sans réellement briller offensivement, les Lyonnais ont surtout parfaitement contrôlé les débats défensivement. Lille a eu la possession mais s’est montré incapable de se procurer de véritables occasions franches, face à un bloc lyonnais bien organisé.

Au classement, la victoire est lourde de conséquences. Lyon enchaîne une cinquième victoire consécutive en Ligue 1 et revient à hauteur de Marseille, troisième avec 39 points, les Phocéens conservant l’avantage à la différence de buts. Surtout, l’OL repousse Lille, cinquième, à sept points.

Ce succès prolonge également la série lyonnaise à dix victoires consécutives toutes compétitions confondues. Une dynamique impressionnante, construite sur le pragmatisme : huit des 21 victoires de l’OL cette saison ont été acquises sur le score de 1-0.

Sans être flamboyant, Lyon continue d’accumuler les points et s’installe durablement dans le haut du classement.