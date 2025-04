OL, OL F, ASVEL, LOU, FCVB… l’agenda sportif du week-end

Football :

AS Saint-Etienne - Olympique Lyonnais : dimanche 20h45 - 30ᵉ journée de Ligue 1 :

Après une cruelle défaite en prolongation face à Manchester United en quart de finale de la Ligue Europa (5-4), les Gones se déplacent, pour le compte de la 30e journée de Ligue 1. Ils se rendront sur la pelouse de Saint-Étienne, dimanche à 20h45, pour un derby qui s’annonce des plus électriques. Les Lyonnais vont devoir se remettre la tête à l’endroit, car la course à la Ligue des champions est toujours d’actualité. Après avoir laissé de nombreuses forces en Angleterre jeudi soir, l’OL sera-t-il capable de l’emporter à Geoffroy-Guichard ?



Arsenal F - OL F : samedi 13h30 - demi-finales aller de la Ligue des Champions :

L’OL féminin sera face à son destin ce week-end. Les Fenottes s’en vont défier Arsenal à l’Emirates Stadium pour les demi-finales aller de la Ligue des champions, samedi à 13h30. Après avoir sorti le Bayern Munich en quart de finale, les Lyonnaises auront à cœur de l’emporter afin de préparer au mieux le match retour au Groupama Stadium.

Dijon - FC Villefranche Beaujolais : vendredi 19h30 - 30ᵉ journée de National :



Après la défaite cruelle à domicile le week-end dernier face à Sochaux sur la plus petite des marges (0-1), le FCVB se déplace en Bourgogne, à Dijon, 4e et en lutte pour la montée. Les Caladois, en panne de victoire depuis quatre matchs, n’ont plus le choix : ils doivent impérativement aller créer l’exploit à Dijon et ramener les trois points afin de ne pas se retrouver en danger pour la fin de saison.

GOAL FC - Andrézieux : vendredi 19h30 - 26ᵉ journée de National 2 :

Les Goalois, 15e et relégables, sont toujours en quête d’un succès salvateur pour espérer se maintenir cette saison. À cinq journées de la fin du championnat, ils reçoivent Andrézieux, 10e. Il ne faudra pas fléchir : la victoire est plus que jamais cruciale.

Grasse - AS Saint-Priest : samedi 18h - 26e journée de National 2 :

À cinq journées de la fin de la saison, l’AS Saint-Priest, 8e, se déplace sur la pelouse de Grasse, 5e. Un match a priori délicat pour les Sang et Or, en déplacement, mais rien n’est joué : Grasse ne compte en effet qu’une seule victoire sur ses sept dernières rencontres.

Basket :

ASVEL - Bourg-en-Bresse : vendredi 20h30 - 26e journée de Betclic Elite :

C'est avec le costume de leader du championnat que l’ASVEL reçoit Bourg-en-Bresse ce vendredi soir à l'occasion d'un derby. Solides à domicile, les hommes de Pierric Poupet tenteront de poursuivre sur leur lancée face à des Bressans actuellement 5e du classement.

ASVEL F - Basket Landes : vendredi 20h50 - quart de finale aller des play-offs :

L’ASVEL féminin sera en mission vendredi soir à 20h50. Les Lionnes accueillent Basket Landes pour les quarts de finale aller des play-offs de la Boulangère Wonderligue. En saison régulière, les deux équipes se sont neutralisées (1-1). Un match qui s’annonce palpitant et très disputé.

Rugby :

LOU - Montpellier : samedi 16h30 - 21e journée du Top 14 :

Après son succès en quart de finale de la Challenge Cup face aux Ospreys le week-end dernier (18-20), le LOU retrouve le championnat avec la réception de Montpellier à l'occasion d'un choc pour cette 21e journée du Top 14. Le 7eme face au 8eme. La victoire est obligatoire pour les Rouge et Noir qui doivent enchaîner afin de remonter dans le haut de tableau.

R.H