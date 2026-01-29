OL – PAOK : Lyon s’impose 4-2 avec ses jeunes et termine premier de la phase de ligue

Olympique Lyonnais - PAOK Salonique, 8e journée de la phase de ligue de la Ligue Europa : 4-2 (1-1). Buts pour Lyon : Rémi Himbert (33e), Khalis Merah (55e), Adam Karabec (88e) et Alejandro Rodriguez (90e+3).

L’Olympique Lyonnais a parfaitement bouclé sa phase de ligue de Ligue Europa, jeudi soir, en dominant le PAOK Salonique (4-2). Ce septième succès en huit matches permet aux Lyonnais de terminer premiers du classement et de s’assurer les matches retour à domicile en huitièmes de finale, et potentiellement aussi en uuart et en demi-finale, tout en étant certain de ne pas croiser la route d'Aston Villa (2e) avec une éventuelle finale.

Dans une soirée marquée en amont par un hommage aux supporters grecs disparus, l’OL, alignant un onze très rajeuni, a été surpris sur l’un des premiers corners par Giakoumakis (20e). Les hommes de Paulo Fonseca ont toutefois réagi avec caractère. Pour sa première titularisation en professionnel, Rémi Himbert, 17 ans, a égalisé d’une frappe pleine de lucidité (34e), devenant à cet instant de la soirée le plus jeune buteur lyonnais sur la scène européenne.

Réduits à dix après l’expulsion de Konstantelias, les Grecs ont ensuite vu Khalis Merah donner l’avantage à l’OL au retour des vestiaires (55e). Lyon s’est pourtant relâché, concédant l’égalisation de Méïté (67e), malgré sa supériorité numérique. Après un penalty manqué, Adam Karabec a redonné l’avantage aux siens (88e), avant qu’Alejandro Rodriguez, 17 ans lui aussi, ne scelle définitivement le succès dans le temps additionnel (90e+3), devenant à son tour le plus jeune buteur de l'histoire de l'OL en coupe d'Europe !

Plus jeunes buteurs avec l'@OL en Coupe d'Europe :



- ALEJANDRO GOMES RODRIGUEZ à 17 ans et 324 jours

- REMI HIMBERT à 17 ans et 334 jours

- Karim Benzema à 17 ans et 352 jours

- Yassine Benzia à 18 ans et 75 jours

- Rayan Cherki à 18 ans et 100 jours

- Houssem Aouar à 18 ans… — Stats Foot (@Statsdufoot) January 29, 2026

Porté par sa jeunesse, l’OL enchaîne une neuvième victoire consécutive toutes compétitions confondues et confirme ses ambitions européennes.