play_arrow

keyboard_arrow_right

Listeners:

Top listeners:

skip_previous skip_next
00:00 00:00
playlist_play chevron_left
volume_up
Aller à l'album
  • play_arrow

    Lyon 98.4 FM

  • play_arrow

    Villefranche 94.7 FM

  • play_arrow

    Bourgoin 97.8 FM

  • play_arrow

    Vienne 95.1 FM

  • play_arrow

    Lyon et Région DAB+

  • play_arrow

    Chalon-sur-Saône 91.1 FM

  • play_arrow

    Saint-Étienne DAB+

  • play_arrow

    Grenoble DAB+

  • play_arrow

    Avignon DAB+

  • play_arrow

    Marseille DAB+

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Revolution – Only Remix

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Latino

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Jazz Clubbing

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Latino Gold Mix

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Golden Remix

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio funk soul

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio français

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio clubbing

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Love

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio TikTok Song

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Saxo Vibes

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Urban

Télécharger notre application sur :

Écouter Tonic Radio
Webradios

OL – PAOK : Lyon s’impose 4-2 avec ses jeunes et termine premier de la phase de ligue

Olympique Lyonnais - PAOK Salonique, 8e journée de la phase de ligue de la Ligue Europa : 4-2 (1-1). Buts pour Lyon : Rémi Himbert (33e), Khalis Merah (55e), Adam Karabec (88e) et Alejandro Rodriguez (90e+3).

L’Olympique Lyonnais a parfaitement bouclé sa phase de ligue de Ligue Europa, jeudi soir, en dominant le PAOK Salonique (4-2). Ce septième succès en huit matches permet aux Lyonnais de terminer premiers du classement et de s’assurer les matches retour à domicile en huitièmes de finale, et potentiellement aussi en uuart et en demi-finale, tout en étant certain de ne pas croiser la route d'Aston Villa (2e) avec une éventuelle finale.

Dans une soirée marquée en amont par un hommage aux supporters grecs disparus, l’OL, alignant un onze très rajeuni, a été surpris sur l’un des premiers corners par Giakoumakis (20e). Les hommes de Paulo Fonseca ont toutefois réagi avec caractère. Pour sa première titularisation en professionnel, Rémi Himbert, 17 ans, a égalisé d’une frappe pleine de lucidité (34e), devenant à cet instant de la soirée le plus jeune buteur lyonnais sur la scène européenne.

Réduits à dix après l’expulsion de Konstantelias, les Grecs ont ensuite vu Khalis Merah donner l’avantage à l’OL au retour des vestiaires (55e). Lyon s’est pourtant relâché, concédant l’égalisation de Méïté (67e), malgré sa supériorité numérique. Après un penalty manqué, Adam Karabec a redonné l’avantage aux siens (88e), avant qu’Alejandro Rodriguez, 17 ans lui aussi, ne scelle définitivement le succès dans le temps additionnel (90e+3), devenant à son tour le plus jeune buteur de l'histoire de l'OL en coupe d'Europe !

Porté par sa jeunesse, l’OL enchaîne une neuvième victoire consécutive toutes compétitions confondues et confirme ses ambitions européennes.

Partager sur

Facebook Instagram

vous aimerez aussi

OL – Brest : Lyon s’impose (2-1), enchaîne une sixième victoire et grimpe à la 4e place

LIRE PLUS

La Région vers une interdiction totale des téléphones dans certains lycées

LIRE PLUS

Cinq films, quatre communes : Idéal Cinéma fait vivre le cinéma de proximité

LIRE PLUS

Lyon lance la restauration du jardin des Plantes et de l’amphithéâtre des Trois Gaules

LIRE PLUS

Des livres gratuits pour tous : la médiathèque du Rhône fait le plein de lecteurs

LIRE PLUS
Nos actualités
Informations
A propos

Tonic Radio, est une station radio dirigée par Laurent CHABBAT et Charles COUTY dont le siège est à Lyon. Elle diffuse à Lyon 98.4 FM, à Villefranche-sur-Saône 94.7 FM, à Bourgoin-Jallieu 97.8 FM, à Vienne 95.1 FM, à Chalon-sur-Saône 91.1 FM. Tonic Radio est également accessible en DAB+ à Lyon et sa région, à Saint-Etienne, à Grenoble, à Avignon et à Marseille. Retrouvez également le son Hit et Pop Music sur tonicradio.fr et l’application Tonic Radio »

  • Copyright © 2024
  • Tonic radio
  • Site réalisé par l'agence Küme à Lyon
Facebook Instagram Youtube