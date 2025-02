OL – PSG (2-3) : l’OL si loin et pourtant si près…

Olympique Lyonnais – Paris Saint-Germain, 23e journée de L1 : 2-3 (0-0). Buts pour Lyon : Cherki (83e), Tolisso (90e+2). Pour Paris : Hakimi (53e et 85e), Dembélé (59e).

Malgré une fin de match haletante et une belle réaction d'orgueil, l'Olympique Lyonnais s'est incliné face au Paris Saint-Germain (2-3) dimanche soir au Groupama Stadium, en clôture de la 23e journée de Ligue 1. Les Lyonnais, longtemps solides défensivement, ont craqué en seconde période sous les coups de boutoir parisiens.

Un premier acte sous contrôle

Face au leader du championnat, l'OL avait choisi de faire le dos rond dans le premier acte. Solides et bien en place, les Gones ont laissé peu d'espaces à des Parisiens dominateurs mais peu inspirés. Donnarumma a été mis à contribution sur une frappe sans angle de Nuamah (30e), tandis que Mata s'est illustré par un sauvetage in extremis devant Dembélé (13e). Avec seulement 25% de possession à la pause, les Gones n'avaient cependant pas réellement inquiété l'arrière-garde adverse.

Le PSG passe la vitesse supérieure

Mais tout s'est accéléré après le retour des vestiaires. Après une occasion manquée de Nuamah (52e), Hakimi a déclenché les hostilités d'un plat du pied chirurgical après un centre de Barcola (0-1, 53e). Moins de dix minutes plus tard, Dembélé a fait le break en profitant d'un ballon mal dégagé par la défense lyonnaise (0-2, 60e). Sonnés, les Gones ont mis du temps à réagir, mais les entrées de Lacazette, Almada et Mikautadze ont redonné du mordant à l'attaque.

Un baroud d'honneur insuffisant

C'est d'ailleurs Mikautadze qui a offert une passe lumineuse à Cherki pour redonner espoir au Groupama Stadium (1-2, 83e). Mais dans la foulée, Hakimi a refroidi les espoirs lyonnais en s'offrant un doublé après une action parfaitement construite par les Parisiens (1-3, 85e). Tolisso a bien réduit l'écart de la tête en toute fin de rencontre (2-3, 90e+2), mais le PSG a su gérer son avance jusqu'au coup de sifflet final.

Avec ce succès, Paris conforte sa place de leader avec 13 points d'avance sur son dauphin, tandis que l'OL stagne à la 6e place, voyant Lille et Nice prendre un peu plus d'avance dans la course au Top 4 : l'OL est à 7 points de Nice (3e) et à 5 de Lille (4e).

Les hommes de Paulo Fonseca devront réagir dès leur prochain rendez-vous devant Brest pour ne pas laisser filer leurs ambitions continentales.