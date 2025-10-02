play_arrow

keyboard_arrow_right

Listeners:

Top listeners:

skip_previous skip_next
00:00 00:00
playlist_play chevron_left
volume_up
Aller à l'album
  • play_arrow

    Lyon 98.4 FM

  • play_arrow

    Villefranche 94.7 FM

  • play_arrow

    Bourgoin 97.8 FM

  • play_arrow

    Vienne 95.1 FM

  • play_arrow

    Lyon et Région DAB+

  • play_arrow

    Chalon-sur-Saône 91.1 FM

  • play_arrow

    Saint-Étienne DAB+

  • play_arrow

    Grenoble DAB+

  • play_arrow

    Avignon DAB+

  • play_arrow

    Marseille DAB+

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Revolution – Only Remix

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Latino

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Jazz Clubbing

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Urban

Télécharger notre application sur :

Android Apple
Facebook Instagram Youtube
Écouter Tonic Radio
Webradios

OL-Salzburg (2-0) : quatrième victoire consécutive des Lyonnais, le débrief vidéo

Olympique Lyonnais- Salzburg, deuxième journée de la phase de Ligue de Ligue Europa : 2-0 (1-0). Buts : Satriano (11e) et Kluivert (57e).

L’Olympique Lyonnais poursuit son sans-faute européen. Jeudi soir au Groupama Stadium, les Gones ont signé une victoire convaincante face au RB Salzbourg (2-0), confirmant leur excellent début de saison.

Malgré un penalty manqué en tout début de rencontre par Sulc, les Lyonnais n’ont pas douté longtemps. Martin Satriano a ouvert le score dès la 11e minute, en reprenant parfaitement de la tête un centre de Karabec. En seconde période, Ruben Kluivert a doublé la mise d’une tête puissante (57e) - encore sur un centre de Karabec- scellant définitivement le succès des hommes de Paulo Fonseca.

Face à une équipe autrichienne rarement dangereuse, l’OL a livré une prestation sérieuse, s’appuyant une fois encore sur une défense solide. Les Lyonnais enregistrent ainsi un 7e clean sheet en 8 matchs toutes compétitions confondues et n'ont toujours pas encaissé le moindre but à onze contre onze.

Avec cette quatrième victoire consécutive, Lyon réalise le carton plein en Ligue Europa : six points après deux journées, de quoi aborder la suite de la compétition avec confiance.

Partager sur

Facebook Instagram

vous aimerez aussi

Vienne Condrieu : interdiction de fumer dans et autour des espaces sportifs

LIRE PLUS

Les Vendanges Musicales : Olivier Mars quitte la présidence

LIRE PLUS

Mobilisation 2 octobre : 5 000 manifestants réunis à Lyon

LIRE PLUS

Deux membres de Mamme no PFAS présentes lors d’une journée de sensibilisation à Pierre Bénite

LIRE PLUS
Inscription newsletter
Nos actualités
Informations
A propos

Tonic Radio, est une station radio dirigée par Laurent CHABBAT et Charles COUTY dont le siège est à Lyon. Elle diffuse à Lyon 98.4 FM, à Villefranche-sur-Saône 94.7 FM, à Bourgoin-Jallieu 97.8 FM, à Vienne 95.1 FM, à Chalon-sur-Saône 91.1 FM. Tonic Radio est également accessible en DAB+ à Lyon et sa région, à Saint-Etienne, à Grenoble, à Avignon et à Marseille. Retrouvez également le son Hit et Pop Music sur tonicradio.fr et l’application Tonic Radio »

  • Copyright © 2024
  • Tonic radio
  • Site réalisé par l'agence Küme à Lyon
Facebook Instagram Youtube