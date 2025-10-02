OL-Salzburg (2-0) : quatrième victoire consécutive des Lyonnais, le débrief vidéo

Olympique Lyonnais- Salzburg, deuxième journée de la phase de Ligue de Ligue Europa : 2-0 (1-0). Buts : Satriano (11e) et Kluivert (57e).

L’Olympique Lyonnais poursuit son sans-faute européen. Jeudi soir au Groupama Stadium, les Gones ont signé une victoire convaincante face au RB Salzbourg (2-0), confirmant leur excellent début de saison.

Malgré un penalty manqué en tout début de rencontre par Sulc, les Lyonnais n’ont pas douté longtemps. Martin Satriano a ouvert le score dès la 11e minute, en reprenant parfaitement de la tête un centre de Karabec. En seconde période, Ruben Kluivert a doublé la mise d’une tête puissante (57e) - encore sur un centre de Karabec- scellant définitivement le succès des hommes de Paulo Fonseca.

Face à une équipe autrichienne rarement dangereuse, l’OL a livré une prestation sérieuse, s’appuyant une fois encore sur une défense solide. Les Lyonnais enregistrent ainsi un 7e clean sheet en 8 matchs toutes compétitions confondues et n'ont toujours pas encaissé le moindre but à onze contre onze.

Avec cette quatrième victoire consécutive, Lyon réalise le carton plein en Ligue Europa : six points après deux journées, de quoi aborder la suite de la compétition avec confiance.