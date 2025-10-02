OL-Salzburg : Lyon peut confirmer son départ parfait en Europe

Olympique Lyonnais- Salzburg, deuxième journée de la phase de Ligue de Ligue Europa, jeudi 21h00. A vivre en intégralité sur Tonic Radio.

L’Europe s’invite à nouveau au Groupama Stadium. Pour la 2e journée de la phase de Ligue Europa, l’OL reçoit le RB Salzbourg, pratiquement six mois après sa dernière soirée européenne à domicile face à Manchester United.

Les Lyonnais, victorieux 1-0 la semaine passée à Utrecht, ont l’occasion de confirmer leur excellent départ dans la compétition. D’autant que les Autrichiens, eux, ont débuté par une défaite à domicile contre Porto (0-1).

La défense lyonnaise reste le socle de ce début de saison avec cinq clean sheets en six matchs, un Dominik Greif décisif dans les buts et une solidarité collective devenue marque de fabrique. Mais Paulo Fonseca se méfie beaucoup de l’adversaire du soir : « Je pense que c’est une des équipes les plus fortes que nous ayons affrontées. J’ai regardé leur dernier match contre Porto : ils ont fait un grand match et auraient mérité un autre résultat. C’est une équipe solide, avec beaucoup d’expérience dans la compétition. Ils jouent très verticalement, avec des joueurs très rapides devant. C’est une équipe de contre-pressing, très réactive. Ça sera vraiment un match très difficile contre Salzbourg. »

Ce duel sera aussi une première historique puisque l’OL n’a jamais affronté le club autrichien en Coupe d’Europe. Salzbourg devient ainsi le 100e adversaire européen de l’histoire lyonnaise, depuis les débuts continentaux en 1958.

Dans une saison déjà marquée par un état d’esprit irréprochable, les coéquipiers de Corentin Tolisso veulent prolonger leur série et s’offrir une nouvelle victoire européenne devant leur public

Olympique Lyonnais- Salzburg, deuxième journée de la phase de Ligue de Ligue Europa, jeudi 21h00. A vivre en intégralité sur Tonic Radio avec les commentaires de Julien Huët et de Max Maurice. Rendez-vous après le match pour le debrief sur notre site et en vidéo sur nos réseaux sociaux Facebook, X et Instagram.