play_arrow

keyboard_arrow_right

Listeners:

Top listeners:

skip_previous skip_next
00:00 00:00
playlist_play chevron_left
volume_up
Aller à l'album
  • play_arrow

    Lyon 98.4 FM

  • play_arrow

    Villefranche 94.7 FM

  • play_arrow

    Bourgoin 97.8 FM

  • play_arrow

    Vienne 95.1 FM

  • play_arrow

    Lyon et Région DAB+

  • play_arrow

    Chalon-sur-Saône 91.1 FM

  • play_arrow

    Saint-Étienne DAB+

  • play_arrow

    Grenoble DAB+

  • play_arrow

    Avignon DAB+

  • play_arrow

    Marseille DAB+

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Revolution – Only Remix

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Latino

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Jazz Clubbing

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Urban

Télécharger notre application sur :

Android Apple
Facebook Instagram Youtube
Écouter Tonic Radio
Webradios

OL-Salzburg : Lyon peut confirmer son départ parfait en Europe

Olympique Lyonnais- Salzburg, deuxième journée de la phase de Ligue de Ligue Europa, jeudi 21h00. A vivre en intégralité sur Tonic Radio.

L’Europe s’invite à nouveau au Groupama Stadium. Pour la 2e journée de la phase de Ligue Europa, l’OL reçoit le RB Salzbourg, pratiquement six mois après sa dernière soirée européenne à domicile face à Manchester United.

Les Lyonnais, victorieux 1-0 la semaine passée à Utrecht, ont l’occasion de confirmer leur excellent départ dans la compétition. D’autant que les Autrichiens, eux, ont débuté par une défaite à domicile contre Porto (0-1).

La défense lyonnaise reste le socle de ce début de saison avec cinq clean sheets en six matchs, un Dominik Greif décisif dans les buts et une solidarité collective devenue marque de fabrique. Mais Paulo Fonseca se méfie beaucoup de l’adversaire du soir : « Je pense que c’est une des équipes les plus fortes que nous ayons affrontées. J’ai regardé leur dernier match contre Porto : ils ont fait un grand match et auraient mérité un autre résultat. C’est une équipe solide, avec beaucoup d’expérience dans la compétition. Ils jouent très verticalement, avec des joueurs très rapides devant. C’est une équipe de contre-pressing, très réactive. Ça sera vraiment un match très difficile contre Salzbourg. »

Ce duel sera aussi une première historique puisque l’OL n’a jamais affronté le club autrichien en Coupe d’Europe. Salzbourg devient ainsi le 100e adversaire européen de l’histoire lyonnaise, depuis les débuts continentaux en 1958.

Dans une saison déjà marquée par un état d’esprit irréprochable, les coéquipiers de Corentin Tolisso veulent prolonger leur série et s’offrir une nouvelle victoire européenne devant leur public

Olympique Lyonnais- Salzburg, deuxième journée de la phase de Ligue de Ligue Europa, jeudi 21h00. A vivre en intégralité sur Tonic Radio avec les commentaires de Julien Huët et de Max Maurice. Rendez-vous après le match pour le debrief sur notre site et en vidéo sur nos réseaux sociaux Facebook, X et Instagram.

Partager sur

Facebook Instagram

vous aimerez aussi

Deux membres de Mamme no PFAS présentes lors d’une journée de sensibilisation à Pierre Bénite

LIRE PLUS

Cancer du sein : de moins en moins de femmes se font dépister dans le Rhône

LIRE PLUS

La Vogue des Marrons revient dans une ambiance plus apaisée

LIRE PLUS

Nouvelle journée de mobilisation dans le Rhône : quelques perturbations à prévoir

LIRE PLUS
Inscription newsletter
Nos actualités
Informations
A propos

Tonic Radio, est une station radio dirigée par Laurent CHABBAT et Charles COUTY dont le siège est à Lyon. Elle diffuse à Lyon 98.4 FM, à Villefranche-sur-Saône 94.7 FM, à Bourgoin-Jallieu 97.8 FM, à Vienne 95.1 FM, à Chalon-sur-Saône 91.1 FM. Tonic Radio est également accessible en DAB+ à Lyon et sa région, à Saint-Etienne, à Grenoble, à Avignon et à Marseille. Retrouvez également le son Hit et Pop Music sur tonicradio.fr et l’application Tonic Radio »

  • Copyright © 2024
  • Tonic radio
  • Site réalisé par l'agence Küme à Lyon
Facebook Instagram Youtube