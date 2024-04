Bonne nouvelle pour les habitants de Fragnes-la-Loyère ! Selon les informations de nos confrères d'Info Chalon, lors du conseil municipal du 27 mars, la maire Laurence Olivier s'est exprimé sur le sujet du taux d'imposition et a précisé que les habitants avaient déjà bien assez de charges et de mal avec les augmentations du coût de la vie actuelle. Le conseil a ainsi voté en faveur d'une non revalorisation du taux d'imposition au niveau de la commune.