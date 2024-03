Permanences d’écrivains lyonnais pour aider aux démarches administratives

Tous les jeudis se déroulent des permanences d'écrivains publics et numériques en mairie. Le but de cette démarche est d'atteindre le public le plus précaire afin de les aider dans leurs démarches administratives.

Ces permanences sont là pour aider ceux qui ont du mal avec la dématérialisation et pour lutter contre le non recours aux droits.

"Plus de 30% des personnes qui pourraient bénéficier le RSA n'en font pas la demande. La plus grande difficulté est la non connaissance des droits auxquels les gens peuvent prétendre", souligne Sandrine Runel, adjointe au maire de Lyon déléguée aux solidarités.

Pour permettre au plus grand nombre d'accéder à leurs droits, des permanences mobiles vont être organisées. Cela va permettre aux écrivains d'aller à la rencontre des personnes les plus en difficulté.

Le jeudi matin ont lieu les permanences dans la mairie du 3ème arrondissement et l'après-midi, de 14h à 18h, elles ont lieu à la mairie du 5ème arrondissement de Lyon.

Ces permanences mises en place depuis le 15 février sont déjà très sollicitées. Une prochaine est prévue dans la mairie du 7ème mais l'ambition est d'en installer partout dans Lyon.

