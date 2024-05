Pusignan : 400 gens du voyages ont posé leur caravane illégalement sur le terrain de rugby, ruinant la saison

Dimanche 12 mai, un long convoi de caravanes de la communauté des gens du voyage est entré illégalement sur le stade Jean Bouin à Pusignan, près de Lyon, et s'y est installé. Selon la maire de la ville, Anita Di Murro, "une centaine de caravanes ont été installées", et environ 400 personnes se trouvent sur le stade, utilisant illégalement l'eau et l'électricité de la ville. Une plainte a été déposée à la gendarmerie.

Leur présence sur le stade impacte également la saison de rugby car les véhicules ont causé des tranchées sur la pelouse du stade. "La saison est sûrement foutue, la prochaine est clairement menacée", a ajouté une source de la Ville.