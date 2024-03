Relais des roses : le retour du marathon à 6 à Chalon

Dimanche 28 avril, Chalon triathlon club organise pour une nouvelle édition, le Relais des roses à Chalon-sur-Saône. La distance à parcourir est de 42 km soit un marathon, mais tout en relais. Chaque coureur parcoure donc une distance de 6 km et le dernier tour se fait ensemble.

La course se déroule sur le terrain de la Roseraie à la prairie Saint-Nicolas, elle est ouverte à tous à partir de 16 ans.

C’est une course accessible et conviviale. Dédiée aux entreprises, aux associations, aux clubs sportifs et aux gens qui aiment le défi.

Les trois premières équipes relayeurs seront récompenser par le club Chalon triathlon. L’heure de départ est à 10 heures.

Fermeture des inscriptions : vendredi 26 avril 2024 à 23h

