Surprise dans les hameaux de la commune ce matin : un poids lourd a été retrouvé couché sur le flanc droit. Le camion de livraison serait là depuis 20 jours et, pourtant, personne n'avait signalé sa présence jusqu'à présent. Il semblerait que le conducteur ait essayé de prendre un raccourci en empruntant des routes de terre, étroites et sinueuses. Malheureusement, le camion n'a pas tenu la route et a perdu l'équilibre après quelques mètres.

K.M