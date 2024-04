Signature d’un partenariat historique entre Destination Beaujolais et OnlyLyon

Ce mercredi a Lyon, eu lieu la signature d'un partenariat historique entre Destination Beaujolais et Only Lyon, dans l'optique de redynamiser le secteur du tourisme du Beaujolais.

Interrogé sur les raisons et les volontés derrière le partenariat avec Only Lyon, Denis Garnier, président de Destination Beaujolais depuis décembre 2023, explique : "Ça nous paraît important de faire profiter nos voyageurs, nos touristes, d'une double opportunité, une double opportunité de voyager dans le vert et puis aussi de voyager évidemment dans Lyon".

Par la même occasion, Destination Beaujolais en a profité pour présenter ses nouveautés pour la saison 2024 à venir.

Parmi ces nouveautés, on peut retrouver de nouvelles pistes de randonnées, des nouveaux parcours de trails accessibles à tous niveaux et pour tous les âges.

Côté gastronomique, de nombreuses nouveautés verront le jour, avec notamment une balade gourmande de 2h dans le centre de Villefranche-sur-Saône, mais également des activités directement chez les vignerons. L'objectif est de valoriser les producteurs et leur travail tout au long de ces activités.

D'un point de vue du patrimoine, la possibilité de visiter les 10 châteaux en Beaujolais est proposée dans un carnet de route.

Pour s'héberger, un village de cabane entièrement rénové verra notamment le jour à proximité du lac des Sapins.

De plus, de nombreux évènements prendront place dans la région du Beaujolais, comme le Jazz'Fest qui se tiendra du 23 au 24 août 2024 à Chiroubles.

Le Club Affaires est désormais mis en place pour les personnes souhaitant organiser des évènements dans le Beaujolais.

Il existe évidemment beaucoup d'autres nouveautés et évènements à découvrir dans la région du Beaujolais.

M.D