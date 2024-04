Stas : un sentiment d’insécurité règne dans l’agglomération stéphanoise

Plusieurs agressions récentes sur des conducteurs et vérificateurs des transports en commun de la STAS ont conduit des agents à se mettre en grève il y a une dizaine de jours, dans le but de réclamer plus de sécurité au travail.

Ce sentiment d'insécurité est partagé par les usagers des bus et des trams de l'agglomération stéphanoise. Selon nos confrères du Progrès, dans les bus aux heures de pointe, les tensions montent rapidement. Certains sont même favorables à la création d'une police des transports.