TCL : deux lignes de tram seront perturbées tout l’été

Dans l'optique de la création des futur lignes de tramway T9 et T10 ainsi que le prolongement de la ligne T6, la circulation des trams T1 et T4 sera perturbée du 3 juin au 30 août prochain.

Le T1 circulera uniquement entre Gare Part-Dieu et Hall Tony Garnier, les stations Debourg et ENS Lyon ne seront pas desservie. Pour les trajets entre Gare Part-Dieu et IUT Feyssine, des bus relais seront mis en place.

Le T4 quant à lui circulera uniquement entre Thiers-Lafayette et Hôpital Feyzin Vénissieux du 3 juin au 18 juin inclus et du 24 au 30 août inclus. Du 19 juin au 23 août, la ligne circulera entre Thiers-Lafayette et La Borelle.

M.D