Vienne Condrieu : interdiction de fumer dans et autour des espaces sportifs

Il est désormais interdit de fumer dans et aux abords des espaces sportifs de l’agglomération de Vienne Condrieu, dans le Nord-Isère.
Cette mesure concerne à la fois les équipements fermés et les espaces en plein air.
M.L
M.L