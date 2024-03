Wayne Selden rejoint la Chorale Roanne Basket

Le club de Roanne cherchait un nouveau joueur pour cette fin de saison et il vient d'arriver.

L'Américain de 29 ans Wayne Selden complète l'effectif roannais et a été engagé en tant que pigiste médical de Jalen Jones.

Sur le site officiel du club, Wayne Selden a livré ses premiers mots concernant son arrivée à la Chorale : "J’ai hâte de rejoindre mes nouveaux coéquipiers sur le parquet et faire mon possible pour gagner des matchs. Depuis mon arrivée dans le groupe, je vois du talent dans cette équipe et j’espère que je pourrai être la pièce qui nous aidera à surmonter les obstacles."

Son coach Marc Berjoan attend de lui "qu’il prenne des responsabilités en attaque pour décharger ceux qui en prennent déjà beaucoup. Il doit prendre le relais au niveau du scoring, apporter un peu de création et aussi son expérience, notamment des matchs importants."

RC