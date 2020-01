ASVEL : touché à la cheville, Charles Kahudi rentre à Lyon

Coup dur pour l’ASVEL. Charles Kahudi a été touché à la cheville droite durant le match mardi soir en Euroleague (défaite contre Fenerbahce 86 à 64). Le joueur avait tout de même fini la rencontre.

Afin de ne pas prendre de risque, le capitaine villeurbannais est rentré directement à Lyon pour se faire soigner. En effet, un lourd programme attend son équipe dans les semaines à venir.

Info effectif : touché face au Fenerbahce, @CKahudi5 rentre ce mercredi à Lyon pour soigner sa cheville endolorie. Aucun risque pris en vue du programme chargé qui attend notre équipe ! #LDLCASVEL — LDLC ASVEL (@LDLCASVEL) January 15, 2020

Un gros match en vue

C’est sans un de ses leaders que le coach TJ Parker va devoir faire. A cela s’ajoute l’absence d’Edwin Jackson, qui se fait ressentir de plus en plus. L’entraineur Mitrovic étant toujours malade, il ne sera pas présent non plus face à Efes Istanbul. Les Turcs, dans une forme exceptionnelle et premiers au classement, sont sans doute la meilleure équipe d’Euroleague.