Après cinq années de service, l’IRM du groupement d’intérêt économique Autun Morvan, va être remplacée par une machine plus puissante et dotée de l’intelligence artificielle.

Des avancées technologiques bénéfiques pour les patients mais aussi pour les praticiens.

En revanche, à comptez de ce vendredi, il ne sera plus possible pour vous de passer des IRM à Autun et ce jusqu’au 2 mai.