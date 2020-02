BAFTA 2020 : Les prix sont connus

Ce dimanche, la cérémonie des récompenses britanniques du cinéma a rendu son verdict. A une semaine des Oscars, le film « 1917 » a triomphé.

Le favori, « Joker » de Todd Phillips, s’est fait battre par le film de Sam Mendes, « 1917 ». Déjà récompensé aux Golden Globes et nommé dix fois pour les Oscars, le film de guerre a remporté sept Bafta, notamment ceux du meilleur film et du meilleur réalisateur.

Il devance dans ces deux catégories « The Irishman » de Martin Scorsese, « Once Upon a Time in Hollywood » de Quentin Tarantino ainsi que « Parasite » de Bong Joon-Ho.

Encore un prix pour Joaquin Phoenix

Avec sa prestation étincelante dans « Joker » de Todd Phillips, l’acteur américain s’est vu une nouvelle fois couronné dans la catégorie du meilleur acteur face à Leonardo DiCaprio, Adam Driver, Taron Egerton ou encore Jonathan Pryce.

Renée Zellweger a remporté le Bafta de la meilleure actrice pour son interprétation de la comédienne Judy Garland dans le biopic « Judy ». Elle s’est imposée face à Jessie Buckley, Scarlett Johansson, Saoirse Ronan et Charlize Theron.

La liste complète :

Meilleur Film : « 1917 » de Sam Mendes

Meilleur réalisateur : « 1917 » de Sam Mendes

Meilleur acteur : Joaquin Phoenix dans « Joker »

Meilleur actrice : Renée Zellweger dans « Judy »

Meilleur acteur dans un second rôle : Brad Pitt dans « Once Upon a Time… in Hollywood »

Meilleure actrice dans un second rôle : Laura Dern dans « Marriage Story »

Meilleur scénario original : « Parasite » de Bong Joon-ho et Han Jin Won

Meilleurs décors : 1917, Dennis Gassner et Lee Sandales

Meilleur film d’animation : « Klaus » de Sergio Pablos