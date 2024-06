Un spectacle de danse aura lieu aujourd'hui dans l'un des lieux les plus originaux de la région ce dimanche 16 juin. La Demeure du Chaos, située à Saint-Romain-au-Mont-d'Or, accueille un grand battle de danse hip-hop. De nombreux danseurs et danseuses se réuniront pour faire découvrir l'univers infini de la danse hip-hop et ses différentes déclinaisons de styles.