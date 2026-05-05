Betclic Elite : l’ASVEL remporte le derby contre la JL Bourg

Devant au score pendant la quasi-totalité de la rencontre, l'ASVEL a logiquement remporté le derby contre la JL Bourg (91-77) ce mardi soir à l'Astroballe à l'occasion d'un match en retard de la 21e journée de Betclic Elite. Ce succès permet aux Villeurbannais de se rapprocher encore plus de la quatrième place qui permet d'obtenir l'avantage du terrain en quart de finale des Play-Offs. Pour définitivement valider cette quatrième place, il faudra battre Strasbourg ce samedi soir (20h30 en direct sur Tonic Radio).

Mention spéciale pour Shaquille Harrison (18 points, 4 rebonds et 2 passes décisives), Mbaye Ndiaye (18 points et 8 rebonds) et Braian Angola (16 points, 8 passes décisives et 3 rebonds) qui sont les grands artisans du succès des Rhodaniens.