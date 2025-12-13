play_arrow

Betclic Elite : l’Elan Chalon sans trembler contre Boulazac

Dans une rencontre à sens unique, l'Elan Chalon a tranquillement déroulé contre le promu Boulazac en s'imposant (90-74) ce samedi soir au Colisée lors de la 11e journée de Betclic Elite. Les Bourguignons remontent provisoirement à la 6e place du championnat de France. De quoi faire le plein de confiance avant la réception de Nymburk en Ligue des champions ce mardi soir (20h en direct sur Tonic Radio Chalon).

Côté Chalonnais, Lionel Gaudoux a fait la loi à l'intérieur et termine meilleur marqueur de son équipe avec 16 points, 8 rebonds et 1 passe décisive. L'international français a bien été épaulé par Zac Cuthbertson (14 points) et Clarence Nadolny (12 points). Au total, cinq joueurs de l'Elan Chalon ont inscrit 11 points ou plus dans cette rencontre.

A propos

Tonic Radio, est une station radio dirigée par Laurent CHABBAT et Charles COUTY dont le siège est à Lyon. Elle diffuse à Lyon 98.4 FM, à Villefranche-sur-Saône 94.7 FM, à Bourgoin-Jallieu 97.8 FM, à Vienne 95.1 FM, à Chalon-sur-Saône 91.1 FM. Tonic Radio est également accessible en DAB+ à Lyon et sa région, à Saint-Etienne, à Grenoble, à Avignon et à Marseille. Retrouvez également le son Hit et Pop Music sur tonicradio.fr et l’application Tonic Radio »

