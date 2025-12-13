Betclic Elite : l’Elan Chalon sans trembler contre Boulazac

Dans une rencontre à sens unique, l'Elan Chalon a tranquillement déroulé contre le promu Boulazac en s'imposant (90-74) ce samedi soir au Colisée lors de la 11e journée de Betclic Elite. Les Bourguignons remontent provisoirement à la 6e place du championnat de France. De quoi faire le plein de confiance avant la réception de Nymburk en Ligue des champions ce mardi soir (20h en direct sur Tonic Radio Chalon).

Côté Chalonnais, Lionel Gaudoux a fait la loi à l'intérieur et termine meilleur marqueur de son équipe avec 16 points, 8 rebonds et 1 passe décisive. L'international français a bien été épaulé par Zac Cuthbertson (14 points) et Clarence Nadolny (12 points). Au total, cinq joueurs de l'Elan Chalon ont inscrit 11 points ou plus dans cette rencontre.