Survenue aujourd'hui, cette panne a impacté le monde entier à cause d'une "mise à jour défectueuse", d'après le gouvernement allemand. De nombreux grands centres ont subi cette panne et l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry n'a pas été épargné. Des retards et des annulations sont à prévoir pour aujourd'hui afin de rétablir une organisation claire au sein de l'aéroport. D'ici la fin de la journée, l'aéroport devrait avoir retrouvé de l'ordre.

K.M