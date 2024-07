Faites attention, ce samedi 20 et dimanche 21 juillet, il n'y aura presque aucun train entre les gares de Saint-Étienne Châteaucreux et Lyon Part-Dieu. Cette interruption est due à des travaux sur les lignes afin de renouveler les aiguillages au niveau de Feyzin. Des bus de remplacement seront mis en place pour pallier ce manque de déplacements. Vous pourrez également vous déplacer entre Lyon et Saint-Étienne en train via la gare de Lyon Perrache.

K.M