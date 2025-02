Chalon-sur-Saône : Des élus ne veulent pas « sacrifier le centre nautique »

Certains élus appellent Le Grand Chalon à voter le budget nécessaire aux travaux du centre nautique dès le mois de mars, malgré des restrictions budgétaires. C'est le cas d'Alain Rousselot-Pailley et Didier de Carli, de Pour de Chalon avec vous. Ils signalent qu'« il n’y a pas les services adéquats pour la population, les horaires ne sont pas adaptés, il y a moins de cours ». Pour ces élus, il faut effectuer des travaux rapidement et ainsi ne pas sacrifier le centre nautique. Les élus ne veulent pas non plus que le projet émerge à des fins purement électoralistes.

EC