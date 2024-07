Lundi dernier, un fugitif avait délibérément foncé en voiture sur des policiers, avant que ces derniers aient ouvert le feu sur lui à trois reprises. A la suite d'une course poursuite, le conducteur a été interpellé par les policiers et a été placé en garde à vue. 48 heures plus tard, l'individu a été placé en détention provisoire pour violences avec arme sur des policiers.

K.M