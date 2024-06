Le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône a récemment statué sur une agression survenue en février dernier à Charentay, dans le Beaujolais. Un chef d'entreprise s'en est pris physiquement à un habitant du secteur qui se plaignait du bruit et de la vitesse de ses employés. Le prévenu a écopé d'une amende de 1000 euros avec sursis et doit verser 500 euros de dommages et intérêts à la victime. Depuis l'incident, l'entreprise a déménagé à Belleville-en-Beaujolais.

