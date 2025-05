Cherki en équipe de France !

C’est désormais officiel : Rayan Cherki fait partie de la liste dévoilée ce mercredi à 14 heures par Didier Deschamps pour le Final Four de la Ligue des Nations.

Le Lyonnais, meilleur passeur de la L1 (11 passes), pourrait connaître sa première sélection chez les A à l’occasion de la demi-finale face à l’Espagne, le 5 juin prochain. Une récompense méritée pour celui qui s'apprête à quitter l’OL cet été et qui pourrait vivre ses premières minutes en Bleu avant même de connaître son futur club.

Corentin Tolisso n'a en revanche pas été retenu.

Didier Deschamps au sujet de Rayan Cherki (conf. de presse)

En défense, Didier Deschamps doit composer avec plusieurs absences notables : Upamecano (genou), Fofana (ischios), Koundé (cuisse) et Saliba sont forfaits. Le sélectionneur a donc rappelé des éléments expérimentés comme Lucas Hernandez (PSG) et Clément Lenglet (Atlético), tout en ouvrant la porte à une nouvelle génération avec les convocations de Loïc Badé (Séville) et deux joueurs formés à l'OL, Malo Gusto (Chelsea) et Pierre Kalulu (Juventus), qui découvrent les A.

https://twitter.com/equipedefrance/status/1925160430432895000

Les prochains matchs de l’équipe de France

France - Espagne (demi-finale) : mercredi 5 juin à 21h

Finale ou match pour la 3e place : dimanche 9 juin