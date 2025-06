Circulation : affluence attendue autour de Lyon pour ce dernier week-end de juin

Du monde est attendu sur les routes autour de Lyon ce vendredi, avec les premiers départs en vacances d’été. Bison Futé prévoit un trafic dense et hisse le drapeau orange dans les deux sens de circulation. Des ralentissements sont particulièrement attendus sur l’autoroute A7 en direction du sud, axe traditionnellement très fréquenté à cette période.

Les difficultés pourraient débuter dès la fin de matinée et s’intensifier en fin d’après-midi, avec l’effet cumulé des vacanciers et des trajets domicile-travail. En revanche, la journée de samedi 28 juin s’annonce plus calme : Bison Futé prévoit une circulation fluide, classée verte au niveau national.

Pour rappel, le coup d’envoi officiel des vacances scolaires d’été aura lieu le samedi 5 juillet, une date qui marquera le début des grands chassés-croisés estivaux.

N.L