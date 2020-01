Circulation différenciée à Lyon : une interdiction de plus ce samedi

Avec l’alerte rouge déclenchée par la plateforme Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, la circulation différenciée est maintenue et renforcée ce samedi à Lyon, Caluire et Villeurbanne.



En effet, les véhicules disposant de vignettes Crit’Air de classe 3 seront également concernés par cette mesure. Comme les vignettes de classe 4 et 5.



Seuls les véhicules disposant de vignettes Crit’Air 0, 1 et 2 auront donc le droit de circuler à Lyon, Caluire et Villeurbanne.

