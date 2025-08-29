Circulation : drapeau orange dans le sens des départs et rouge des retours ce samedi

La circulation sera perturbée dans la région ce samedi 30 août, à l’occasion du dernier week-end avant la rentrée. Bison Futé hisse le drapeau orange dans le sens des départs.
Une amélioration est attendue pour la journée de dimanche.
M.L
Listeners:
Top listeners:
Lyon 98.4 FM
Villefranche 94.7 FM
Bourgoin 97.8 FM
Vienne 95.1 FM
Lyon et Région DAB+
Chalon-sur-Saône 91.1 FM
Saint-Étienne DAB+
Grenoble DAB+
Avignon DAB+
Marseille DAB+
Webradio Tonic Radio Revolution – Only Remix
Webradio Tonic Radio Latino
Webradio Tonic Radio Jazz Clubbing
Webradio Tonic Radio Urban
La circulation sera perturbée dans la région ce samedi 30 août, à l’occasion du dernier week-end avant la rentrée. Bison Futé hisse le drapeau orange dans le sens des départs.
Une amélioration est attendue pour la journée de dimanche.
M.L