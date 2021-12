Climat : 2021 est l’une des dix années les plus chaudes jamais enregistrées dans le monde

Selon un bilan publié par Météo France ce mercredi matin, l’année 2021 est l’une des dix années les plus chaudes jamais enregistrées sur la planète Terre.

D’ailleurs, le mois de septembre est le deuxième le plus chaud jamais enregistré dans le monde, tandis que juillet, août et octobre 2021 sont les troisièmes.

2020 et 2016 avaient été, ex-æquo, les deux années les plus chaudes dans le monde, 2020 étant la plus chaude en France et en Europe également.