Coliving à Lyon : une nouvelle tendance qui inquiète la Métropole

Le coliving, une nouvelle tendance résidentielle, soulève des préoccupations à Lyon. Cette forme de logement, mêlant aspects de la colocation et de l'hôtellerie, séduit les jeunes actifs et étudiants avec ses services inclus dans le loyer. Cependant, le projet Bikube de Vinci Immobilier à Gerland, proposant 146 logements, a attiré l'attention des critiques.

Les élus, notamment Renaud Payre, vice-président métropolitain au logement social, expriment leur inquiétude. Ils estiment que ces logements imposent des coûts élevés aux locataires et contournent l'encadrement des loyers. Bien que cette nouvelle offre puisse répondre à certains besoins, la Métropole de Lyon appelle à une régulation plus stricte pour protéger les locataires et garantir un accès équitable au logement.