Coupe de France : l’OL rejoint l’OM en quart de finale !

L’Olympique Lyonnais a dominé l’OGC Nice (2-1) ce jeudi soir en huitième de finale de la Coupe de France. Les Lyonnais rejoignent l’Olympique de Marseille en quart de finale de la compétition.



Dans un stade de Nice assez clairsemé, les Gones ont débuté cette rencontre en se montrant tranchant offensivement. Lucas Tousart a tenté un premier tir capté facilement par Walter Benitez avant que les Lyonnais ne trouvent la faille. Au quart d’heure de jeu, sur l’un de ses premiers ballons côté gauche, Maxwel Cornet centre pour Moussa Dembélé qui conclut d’un bel extérieur du pied droit (1-0). Menés au score, les Niçois se montrent alors dangereux sur de rares contres mais Ciprian Tatarusanu se montre solide sur sa ligne. La fin de la première période est légèrement à l’avantage des Lyonnais qui n’arrivent cependant pas à faire le trou. Les hommes de Rudi Garcia mènent alors logiquement à la pause 1-0.



Dès le début du second acte, Nice essaye de se montrer offensivement mais les occasions sont trop timides pour mettre en danger des Lyonnais qui ont quelques situations par l’intermédiaire de Jean Lucas puis de Rayan Cherki, par deux fois. Mais les Niçois ne lâchent rien et c’est Adam Ounas qui réalise un exploit sur son côté droit en marquant d’une très belle frappe du pied gauche qui transperce Tatarusanu (89e). Quatre minutes plus tard, Dante fait faute sur Karl Toko-Ekambi et Lyon obtient un penalty inespéré transformé par Houssem Aouar d’une très belle frappe dans la lucarne de Walter Benitez (2-1, 93e).



Les Gones l’emportent donc face à Nice (2-1) à l’issue d’un match loin d’être exceptionnel. Mais l’essentiel est ailleurs pour les hommes de Rudi Garcia qui rejoignent l’Olympique de Marseille en quart de finale de la Coupe de France.