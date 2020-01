Coupe de la Ligue : les Lyonnais iront au stade de France !

À l’issue de la séance de tirs au but, l’Olympique Lyonnais s’est imposé contre le LOSC (2-2, 4-3 t.a.b.) en demi-finale de la Coupe de la ligue. Les Gones s’offrent leur première finale depuis 2014.



Après un début de match timide de part et d’autre, c’est Lille qui se montre en premier avec une frappe cadrée de Jonathan Ikoné à la 5e minute. Huit minutes plus tard, Renato Sanches ouvre la marque pour les Lillois grâce à une belle frappe du pied gauche de l’extérieur de la surface. Mais Lyon ne perd pas espoir et revient tout de suite dans le match. A la 17e minute, à la suite d’une accélération de Maxwel Cornet sur son côté gauche, Gabriel, le défenseur du LOSC, touche le ballon de la main. Benoit Millot n’hésite pas et accorde un penalty à l’OL. Moussa Dembélé s’élance et frappe en pleine lucarne sur la gauche du gardien lillois. Léo Jardim est transpercé et l’attaquant lyonnais relance son équipe grâce à son cinquième but de l’année toutes compétitions confondues.



Après ces deux réalisations coup sur coup, les Lillois dominent sans trouver la faille. Lyon a deux occasions de buts avant la pause par l’intermédiaire de Bertrand Traoré, mais le Burkinabé ne cadre pas sa reprise de volée (38e) avant de voir le gardien lillois bien se détendre sur sa seconde occasion (43e). À la pause, l’OL et Lille sont dos à dos (1-1).



En seconde période, Lyon se montre plus offensivement et se crée des occasions par l’intermédiaire toujours de Traoré (54e) et de Dembélé (64e). Lille croit ensuite prendre l’avantage sur une énorme occasion pour Victor Osimhen mais Marçal sauve l’OL et dégage le ballon en catastrophe.



Dans une fin de match très tendue, les Lyonnais réussissent à forcer le verrou lillois grâce à une frappe splendide d’Houssem Aouar. Juste avant l’entrée de la surface, le numéro 8 enroule son tir du pied droit et trompe Léo Jardim. L’OL croit alors filer en finale, mais à la 91e minute l’arbitre siffle un penalty pour Lille à cause d’une faute litigieuse de Rafaël. Loic Remy ne se fait pas prier et trompe Tatarusanu.

Une séance de tirs au but excitante vient clore cette belle soirée. Le gardien roumain de l’OL lance parfaitement son équipe en arrêtant la première tentative lilloise de Jonathan Bamba. Tous les Lyonnais effectuent ensuite un sans-faute, avant que Renato Sanches ne croise trop sa frappe lors de son dernier tir au but. Les Lyonnais peuvent savourer, ils seront au stade de France pour la finale, le 4 avril prochain, soit contre le stade de Reims soit face au PSG.