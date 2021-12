Covid-19 : malgré une baisse, le nombre de classes fermées dans l’académie de Lyon reste le plus élevé de France

L’académie de Lyon a dévoilé les chiffres concernant l’impact du Covid au sein de ses établissements scolaires sur une période de sept jour, jusqu’à jeudi.

Ce point hebdomadaire sur le nombre de classes fermées dans le Rhône, l’Ain et la Loire montre que leur nombre a diminué de moitié en une semaine, il n’y en a plus que 311 désormais (sur un total de 21 530), mais l’académie de Lyon reste celle où le nombre de classe fermées est le plus élevé de France, la région Auvergne-Rhône-Alpes étant actuellement la plus touchée par la cinquième vague de Covid-19.

En revanche, aucun établissement scolaire n’est fermé, notamment en raison de l’application de nouvelles mesures gouvernementales. Dans le détail, 207 classes sont fermées dans le Rhône, réparties dans 181 écoles, 18 collèges et 8 lycées.

Enfin, lors des sept derniers jours, 3 152 élèves sur 638 300 ont été testés positifs au Covid, alors que les établissements ont vu leur protocole sanitaire passer au niveau 3 ce jeudi. Le port du masque est redevenu obligatoire en extérieur, comme en intérieur. Et les répercutions de cette mesure pourraient être visibles la semaine prochaine.