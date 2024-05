Crise du logement étudiant à Lyon : Un défi dépassant Paris

Trouver un logement étudiant à Lyon est un véritable défi, dépassant même Paris en difficulté. Selon LocService.fr, Lyon enregistre le taux de tension locative le plus élevé de France, avec 4,86 demandes pour chaque logement disponible. Les quartiers centraux comme Garibaldi, Saxe-Gambetta et Vaise sont les plus prisés, tandis qu'à Ecully, la présence de nombreux campus aggrave la situation, avec six demandes pour chaque offre. Les T1 sont les biens les plus recherchés, représentant 61% des demandes, en raison de leur fonctionnalité et de leur prix plus abordable que les T2. Avec des loyers avoisinant les 598 euros en moyenne pour un studio, Lyon se classe parmi les villes les plus chères après Paris.

C.B