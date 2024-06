L'Élan Chalon a annoncé mercredi le départ anticipé, « d'un commun accord », du meneur de jeu Antoine Eïto, bien qu'il lui restait un an de contrat, et une avec option. Arrivé en 2021, Antoine Eïto, 36 ans, a été l'un des principaux artisans du retour de Chalon dans l'élite en 2023 et a contribué au maintien du club avec une moyenne de 11,5 points et 4,5 passes décisives par match.

J.D