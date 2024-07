Hier, à l’appel des syndicats de la CGT, 200 manifestants à Saint-Étienne et 50 à Roanne se sont mobilisés pour revendiquer, entre autres, la hausse des salaires, la hausse des pensions et des minima sociaux, l’abandon de la réforme des retraites et du chômage, ainsi qu’un investissement massif dans les services publics.

EP