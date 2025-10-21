Fin de l’appel à témoins : Célia a été retrouvée

Mise à jour 21 octobre 2025 : La police nationale a annoncé la fin de l’appel à témoins après la disparition de Célia à Villeurbanne. Les forces de l’ordre avaient lancé une alerte jeudi dernier. La jeune fille, âgée de 17 ans, a été retrouvée saine et sauve

#Disparitioninquiétante I Cessation de recherches concernant la jeune Celia MELLAH, retrouvée saine et sauve. Merci à vous pour vos 🔃 pic.twitter.com/cKxthbiPF7 — Police Nationale 69 (@PoliceNat69) October 20, 2025

La police lance un appel à témoins après la disparition inquiétante de Celia Mellah, 17 ans, à Villeurbanne le 6 octobre. L’adolescente pourrait se trouver dans le 2e arrondissement de Lyon. Toute information peut être signalée au commissariat de Lyon 1er au 04 37 26 25 40.