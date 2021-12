Disparition : le corps de Baptiste Dupont retrouvé dans la Grosne

Alors qu’un groupe composé de 25 personnes, dont des membres de la famille, amis ou bénévoles, poursuivait les recherches afin de retrouver Baptiste Dupont, le jeune homme disparu dimanche dernier à Cluny, la partie d’un corps a été aperçue dans la Grosne, sur la commune de Lournand, jeudi en début d’après-midi, indique Le Journal de Saône-et-Loire.

Le corps sans vie serait celui de Baptiste Dupont. C’est une femme qui a donné l’alerte après avoir fait cette macabre découverte. Suite au signalement, les gendarmes et les sapeurs-pompiers se sont rendus sur place, rejoints par la cellule d’identification criminelle du groupement de gendarmerie de Saône-et-Loire.

L’identification formelle du corps est en cours et une enquête a été ouverte afin de déterminer les causes et les circonstances de la mort du jeune homme. Une autopsie devrait également avoir lieu dans les prochains jours.