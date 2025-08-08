play_arrow

FC Villefranche-Beaujolais – Concarneau : l’ère Pujo débute ce vendredi en Calade

Le championnat National reprend ses droits. Le FC Villefranche-Beaujolais débute ce vendredi à domicile (19h30) au stade Armand Chouffet contre Concarneau. L'entrée est gratuite pour tous, sur réservation.

Le nouvel entraîneur, Fabien Pujo (notamment ex-GOAL FC) est impatient de lancer officiellement la saison : "On sent qu'on est prêts, on a envie d'être optimistes mais on met aussi beaucoup d'humilité. (...) Je suis complètement satisfait de mon staff et mon équipe mais le premier match ne sera pas un produit fini."

Fabien Pujo entraîneur FCVB avant ce premier match devant Concarneau
Fabien Pujo : "Gagner ce premier match"
Fabien Pujo : "Réussir une bonne première impression"

J.H.

Crédits photos FCVB Laurent Barou

A propos

Tonic Radio, est une station radio dirigée par Laurent CHABBAT et Charles COUTY dont le siège est à Lyon. Elle diffuse à Lyon 98.4 FM, à Villefranche-sur-Saône 94.7 FM, à Bourgoin-Jallieu 97.8 FM, à Vienne 95.1 FM, à Chalon-sur-Saône 91.1 FM. Tonic Radio est également accessible en DAB+ à Lyon et sa région, à Saint-Etienne, à Grenoble, à Avignon et à Marseille. Retrouvez également le son Hit et Pop Music sur tonicradio.fr et l’application Tonic Radio »

