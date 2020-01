La programmation de la première édition du Felyn Festival est désormais terminée. Il a été créé par Jean-Michel Aulas en automne dernier. Il aura lieu du vendredi 19 au samedi 20 juin.



Vendredi 19 juin : DJ Snake, Dadju, Bad Bunny et Shaka Ponk.



Samedi 20 juin : Red Hot Chili Peppers, Body Count, Last Train et The Hives



Plus d’informations sur la billetterie ici.

🔛 Voici les nouveaux artistes qui seront à l’affiche du Felyn Festival ! La programmation est désormais complète !@TWIT4SHKPNK @TheHives @FINALLEVEL @BandLastTrain 🔥



🎟 Infos & billetterie 👉 https://t.co/Q1P69SBvBK pic.twitter.com/APRyONWlua — Felyn Stadium Festival (@FelynFestival) January 30, 2020