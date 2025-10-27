Féminicide à Saint Priest, le mari inculpé par le parquet lyonnais

Dans la nuit du dimanche 26 au lundi 27 octobre, une femme a été retrouvée morte à son domicile à Saint Priest. Son mari a été interpellé dans la soirée à Meyzieu. Leurs enfants, de 6, 9 et 12 ans, n’ont pas assisté aux faits. Une procédure « d’homicide sur conjoint » est ouverte par la justice lyonnaise. Le meurtrier présumé est toujours en garde à vue. Il s'agit du 132ème féminicide depuis le début de l’année. Le maire de Saint Priest, le LR Gilles Gascon, a adressé ses pensées aux proches de la jeune femme tout en rappelant « combien il est urgent de poursuivre sans relâche la lutte contre les féminicides et de soutenir toutes les victimes de violences ».

VHP