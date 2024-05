Festival bien-être et fertilité à Lyon ce week-end

Ce week-end, La Verrière accueille le Festival Bien-être et Fertilité, un événement dédié au bien-être physique, émotionnel et mental, ainsi qu’à la fertilité. Experts et praticiens proposeront ateliers, conférences, stands d’exposition, démonstrations et consultations individuelles.

Les ateliers et conférences, animés par des experts, aborderont des sujets variés tels que la gestion du stress, la nutrition pour la fertilité et des techniques de relaxation. Ces sessions interactives offriront des conseils pratiques et des informations précieuses pour améliorer votre bien-être et votre fertilité.

Des consultations personnalisées seront également disponibles pour des conseils sur mesure.

Les billets sont gratuits et disponibles ici.

J.D